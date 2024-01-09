Enflasyon ve faizde yıl sonu hedeflerine ulaşılacak mı? - Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi - İş-Yaşam Haberleri

Enflasyon ve faizde yıl sonu hedeflerine ulaşılacak mı? - Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi - İş-Yaşam Haberleri

REKLAM advertisement1

Yatırımcı Rehberi programının konuğu TEPAV Direktörü Burcu Aydın oluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Maliye Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan Aydın, ekonomi yönetiminin uyguladığı para ve maliye politikalarını değerlendirirken bu politikaların hedefine ulaşıp ulaşamayacağını mevcut veriler ışığında değerlendiriyor. Aydın, Merkez Bankası rezervindeki artış, Türkiye'nin CDS rakamlarındaki iyileşme ve bu doğrultuda yavaş yavaş görülmeye başlanan yabancı yatırımcı ilgisini de değerlendiriyor. Aydın bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin notunu artırmayan uluslararası reyting kuruluşlarının haksızlık yapıp yapmadığını sorguluyor.

PROGRAM NASIL HEDEFİNE ULAŞIR?

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın şimdiye kadarki aldığı kararların niteliğini ve kişisel tavrını da değerlendiren Aydın, ekonomi yönetiminin faiz ve enflasyonda yılsonu hedefine ulaşması için gerekli şartın ne olduğunu açıklıyor.

REKLAM

Aydın 2024 yılında yaşanacak ekonomik gelişmeleri yorumlarken bu yıl kimin kaybedip kimin kazanacağını da ortaya koyarken yeni ekonomi politikasının gereklerinden birisi olan faiz artışlarının ekonomiyi beklenenin üstünde küçültüp resesyonun yolunu açıp açmayacağını da değerlendiriyor. Ekonominin resesyona girmemesi için neler yapılması gerektiğini de anlatan Aydın, "Merkez Bankası’nın para politikaları yeterli mi başka önlem gerekiyor mu?" sorusunu yanıtlıyor.

GLOBAL GELİŞMELER NASIL YANSIR?

Yabancı yatırımcının Türkiye’nin yeni politikalarını ne zaman satın almaya başlayacağına dair görüşlerini aktaran Aydın ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in son kararının Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağına dair fikirlerini paylaşıyor. Aydın yerel seçimlerin ekonomiye olumlu veya olumsuz yansıması olup olmayacağına yönelik görüşlerini de aktarırken bu gelişmelerin borsa ve sermaye piyasalarına yansımasının nasıl olacağına dair tahminini de dile getiriyor.