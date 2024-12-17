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        Haberler Spor Futbol İngiltere Enes Ünal'ın frikiği Bournemouth'a puanı getirdi! - Futbol Haberleri

        Enes Ünal'ın frikiği Bournemouth'a puanı getirdi!

        İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, son dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:22
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        Enes Ünal'ın frikiği puanı getirdi!
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        İngiltere Premier Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Bournemouth, evinde West Ham United ile karşılaşırken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 80. dakikasında ev sahibinde Evanilson'un yerine milli futbolcu Enes Ünal dahil oldu. Mücadelenin 87. dakikasında Lucas Paqueta'nın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden kısa süre sonra kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enes Ünal, sert şutuyla topu filelere gönderdi ve 90. dakikada eşitliği sağladı.

        Taraflar 1-1'lik eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldı. Bu beraberliğin ardından puanını 25'e yükselten kırmızı-siyahlılar 6. sırada yer aldı. West Ham ise haftayı 19 puanla 14. sırada tamamladı.

        Enes, bu sezonki 2. golüne ulaşırken, üst üste 2 lig maçında da gol sevinci yaşadı.

        Bournemouth, ligde bir sonraki hafta 22 Aralık Pazar günü Manchester United'a konuk olacak.

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