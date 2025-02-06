Enerjisa Üretim'den geleceğin kadın liderlerine destek

2022 yılından bu yana düzenlenen ve mart ayında dördüncüsü gerçekleşecek olan Womentum programı, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında okuyan kadın öğrencilere kariyer yolculuklarında güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen bu eğitim programı, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla geleceğin kadın liderlerini iş yaşamına hazırlayarak, onların kariyer yolculuklarında güçlü adımlar atmalarını sağlamayı hedefliyor.

Enerjisa Üretim'den Kapsamlı Program

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10 hafta boyunca online platformda gerçekleşecek ‘Womentum’ programı, genç kadınların kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazanmaları için özenle tasarlandı. Katılımcılar, yılmazlık, çeviklik, empati, iletişim, eleştirel düşünme ve öğrenme aşkı gibi alanlarda kendilerini geliştirirken, “İş hayatında kadın olmak” ve “Yeni meslekler” panelleriyle kariyer dünyasının dinamiklerini keşfedecek.

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Ayrıca, networking, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat simülasyonları gibi konularda, alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı yakalayacaklar. Programın en önemli aşamalarından biri ise Enerjisa Üretim yöneticileriyle gerçekleştirilecek yüz yüze mülakat deneyimi olacak. Gerçek bir iş görüşmesi atmosferinde geçen bu süreç, katılımcılara profesyonel dünyaya adım atmadan önce kendilerini test etme şansı sunacak.

Womentum programı, genç kadınları iş dünyasına güçlü bir donanımla hazırlıyor. Program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim krizi, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi küresel ölçekte kritik konular ele alınırken, liderlik modülüyle geleceğin kadın liderlerine ilham veriliyor.

Enerji sektörü başlığında ise katılımcılar, enerji arz ve talebi, enerji piyasaları ve enerji sistemi dönüşümü gibi sektörün temel dinamiklerine hâkim olacak. Bunun yanı sıra, Finans 101 eğitimi ile finansçı olmayanlar için finansın temelleri aktarılırken, Dijital 101 dersi katılımcılara dijital dünyada fark yaratmaları için gerekli becerileri kazandıracak. Kariyerine sağlam bir temel atmak isteyen genç kadınlar için başvurular 3-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.