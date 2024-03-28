Enerjisa seçim tedbirlerini tamamladı

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Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakasında, Toroslar EDAŞ ile Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Mersin’deki kritik noktalar için seçimden haftalar önce başlattığı bakım çalışmalarını tamamladı. Seçim sürecinde enerji arz güvenliği kritik hale gelen noktaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinasyonunda belirleyen şirket, bu noktaları besleyen dağıtım merkezi, Kesici Ölçü Kabini (KÖK), trafo, pano ve aydınlatma tesisleri gibi elektrik dağıtım şebekesi unsurlarındaki kontrol ve bakımlarını tamamladı.

İl ve ilçe seçim kurulları, oy toplama merkezleri, parti genel merkezleri başta olmak üzere 502 kritik noktada özel tedbir alan Enerjisa dağıtım şirketleri, seçim günü sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar YSK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde seçim sürecinin sorunsuz tamamlanması için faaliyetlerini sürdürecek. REKLAM PLANLI KESİNTİLER İPTAL EDİLDİ Enerjisa dağıtım şirketleri, 31 Mart tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçim süreci boyunca, normal şartlarda daha iyi elektrik hizmeti sunmak için gerekli olan planlı kesintileri de iptal etti. Şirket, seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için seçim günü 5 bin 559 personel, bin 956 ekip ve bin 811 aracı seçim günü sahada olacak. Olası her senaryoya karşı göreve hazır olacağı nöbet yerlerini belirleyen Enerjisa Dağıtım Şirketleri, tüm yönetim kademesi ile seçim günü boyunca kesintisiz enerji için nöbette olacak.

JENERATÖRLER VE MOBİL SCADA MERKEZİ GÖREVE HAZIR Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, bölgelerinde seçim süreci boyunca kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için çeşitli kapasitelerdeki 500’den fazla jeneratörü sorumluluk bölgesinde göreve hazır bulunduracak. Elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan komuta ve kontrolünün sağlandığı SCADA merkezlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek hizmete sokulan Mobil SCADA Kontrol Merkezi, operatörleriyle hazır tutulacak. DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM TEDBİRLERİ 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilin 5’inin elektrik dağıtımını üstlenen Toroslar EDAŞ’ın bölgesinde ise özellikle depremden yoğun olarak etkilenen Hatay ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Felaketin gerçekleştiği günden bu yana bölgedeki elektrik dağıtım şebekesini 1,9 milyar liralık yatırımla deprem öncesi değerlere tekrar ulaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, bölgede seçim sürecinde hizmet verecek konteynerlerde enerji arz sürekliliği için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

KRİTİK NOKTALARA CANLI KONTROL Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği için Enerjisa dağıtım şirketleri tarafından devreye alınan Görüntülü Teyit Sistemi, seçim sürecinde kritik noktaların güvenliği için de kullanılacak. Çok tehlikeli olarak sınıflandırılan elektrik dağıtım faaliyetlerinde, sahadaki çalışanın iş aşamalarını canlı görüntülerle merkeze aktarıp merkezin teyidiyle ilerlemesini sağlayan bu sistemdeki görüntülü aktarım cihazları, kritik noktalarda bu noktaların güvenliğini gözlemleyecek. Olası arızalar teyakkuzdaki saha çalışanları tarafından yine merkeze iletilen canlı bağlantılarla takip edilebilecek ve ivedilikle giderilecek.

Ayrıca seçim süreci boyunca vatandaşlardan gelen kesinti ihbarları başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve talepler Çağrı Merkezleri aracılığı ile takip edilirken, Enerjisa Dağıtım Şirketleri internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerekli tüm bilgilendirmeler anlık olarak yapılacak.