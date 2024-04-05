Enerjisa Enerji'den 2023'te 15,7 milyar liralık yatırım

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Enerjisa Enerji’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2024 tarihinde Sabancı Center’da; Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve yatırımcıların katılımı ile gerçekleştirildi.

Deprem felaketleri başta olmak üzere global ölçekte makroekonomik ve politik belirsizliklerin getirdiği sorunlar, tüm dünya için iklim krizinin etkileri ve bölgesel savaşlar gibi çeşitli faktörlerin ekonomik ve sosyal yapıda derin etkiler yarattığının altının çizildiği toplantıda, şirketin 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları yatırımcılar ile paylaşıldı.

Yatırımcıların ve çalışanların zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve desteğin, şirketin güçlü kalarak yatırımlarına devam etmesini sağladığının altını çizen Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Enerjisa Enerji olarak saha çalışmalarımızı odağımıza insanımızı alaak her gün aynı ciddiyetle gerçekleştiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında verdiğimiz mücadelede sahadaki arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmayan, yaşanan tüm krizlere rağmen Enerjisa Enerji’nin benzersiz ve güçlü bir şirket olduğunu tekrar paydaşlarımıza kanıtlamış tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"2023'TE 15,7 MİLYAR TL'LİK YATIRIM" "Dağıtım sektöründeki faaliyetlerimize ek olarak, müşteri odaklı çözümlerimiz ve Eşarj gibi yeni nesil projelere olan yatırımlarımızı söz verdiğimizin ötesinde gerçekleştirdik. Bölgenin ve Türkiye’nin Enerjisi olarak deprem sonrası büyük ölçekli altyapı yıkımlarını onarmak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ve hızla artan bir yatırım hamlesi başlattık. 2023 yılı boyunca geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olan 15.7 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik" diyen Zaimler "Finansal hedeflerimize ulaşırken topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi de ihmal etmedik. Finansal gücümüzü Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlayacak yeni bir strateji ile pekiştirdik ve 2023 Temmuz ayında ‘Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonumuzu kamuoyu ile paylaştık. Enerjisa Enerji’nin yolculuğunda kilometre taşlarından biri olan bu proje için kurulan; kamu, akademi, iş dünyası, sivil toplum ve sanat dünyasını bir araya getirdiğimiz ‘Daha İyi Bir Gelecek Platformu’nun ilk çıktısı da deprem bölgesinde uygulanan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi oldu. Merkezin ilk özel sektör paydaşı olarak deprem bölgesindeki küçük işletmecilere tekrar ekonomiye dönebilmeleri adına maddi destek sağladık" diye ekledi.