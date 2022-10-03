Akasya ve Akbatı'nın çatı GES'lerini Akenerji kuracak

Akenerji, İstanbul’un alışveriş merkezlerinden Akasya ve Akbatı’nın çatı güneş enerjisi santrallerinin yapımı ile birlikte 15 yıllığına işletmesini ve enerji yönetimini üstlendi. “Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ve Akiş Gayrimenkul A.Ş. arasında imzalanan “Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi” kapsamında Akiş’in sahip olduğu Akasya ve Akbatı’nın çatı alanlarında “Yap-İşlet-Devret Modeli” ile güneş enerjisi santralleri kurulacak.
Sözleşme kapsamında Akenerji, güneş santralinin kurulumu için gerekli olan yatırımı sağlayacak ve 15 yıllık sözleşme süresi boyunca santralin işletmesini üstlenecek. Sözleşme süresinin sonunda ise santrallerin tüm hakları Akiş Gayrimenkul’e devredilecek. Akenerji ve Akiş arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı’nın enerji tüketiminin bir kısmı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Proje enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.
Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çatı GES projelerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ettiğine dikkat çekti. Gençer, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bütünsel bir bakış açısıyla değer yaratmaya odaklanıyoruz.” dedi.
Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Akenerji iş birliği ile kendi enerjimizi temiz kaynaklarla üretmek açısından önemli bir adım atıyoruz.” diye konuştu.
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