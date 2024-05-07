Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.181,79 %-0,83
        DOLAR 32,2665 %0,02
        EURO 34,7565 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.401,51 %-0,32
        FAİZ 44,66 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 28,27 %-0,72
        BITCOIN 64.010,00 %1,12
        GBP/TRY 40,4891 %-0,09
        EUR/USD 1,0765 %-0,04
        BRENT 83,03 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 3.926,46 %-0,32
        Haberler Ekonomi Enerji Enerji şirketi BP'nin kârı ilk çeyrekte yüzde 45 azaldı - Enerji Haberleri

        BP'nin kârı ilk çeyrekte yüzde 45 azaldı

        Enerji şirketi BP'nin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı yıllık bazda yüzde 45 azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        BP'nin kârı ilk çeyrekte yüzde 45 azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BP, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı 2,7 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki kâr, geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyar dolarlık kara göre yüzde 45 azalış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek kârı, 2,87 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı. BP, önceki çeyrekte ise 3 milyar dolar kâr açıklamıştı.

        BP'nin kârındaki düşüşte, gerileyen petrol ve gaz fiyatları ile ABD'de bulunan rafinerisindeki kesintiler etkili oldu.

        Şirket, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını da açıkladı.

        BP Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin ilk çeyrekte güçlü performans gösterdiğini ve stratejisinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

        Auchincloss, şirket bünyesinde sadeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, dijital dönüşüm, tedarik zinciri verimliliği ve küresel yetenek merkezleri aracılığıyla 2026 sonuna kadar maliyetleri en az 2 milyar dolar azaltmayı planladıklarını ifade etti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        Antalya'daki Avlan Gölü kurudu: "Kaçınılmaz son adım adım yaklaşıyor"
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!
        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Habertürk Anasayfa