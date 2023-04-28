Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 azalarak 5 milyar 844 milyon 139 bin dolara geriledi

Giriş: 28.04.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 844 milyon 139 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl mart ayında bu rakam 8 milyar 410 milyon 156 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 30,5 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 528 bin 964 tona geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeline kadro müjdesi!
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeline kadro müjdesi!
Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangında ikinci gün!
Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangında ikinci gün!
Severek yediğiniz bu besinler Alzheimer'a neden olabilir!
Severek yediğiniz bu besinler Alzheimer'a neden olabilir!
Taşerona kadro Meclis yolunda!
Taşerona kadro Meclis yolunda!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.