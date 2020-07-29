Enerji ithalatı yüzde 45 azaldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 16 milyar 307 milyon 756 bin dolar oldu.

Bunun 1 milyar 572 milyon 718 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında bu rakam 2 milyar 868 milyon 519 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 45,2 azaldı.

Öte yandan, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 21,9 azalarak 1 milyon 651 bin 368 tona geriledi.