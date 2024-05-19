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        Haberler Dünya Endonezya’da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi

        Endonezya'da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi

        Endonezya'nın kuzeyindeki İbu dağında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgedeki 7 kasabanın tahliye edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:19
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          Ülkenin Kuzey Maluku bölgesinde bulunan İbu dağında volkanik patlama meydana geldi.

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          Yetkililer, patlama sonrası 7 kasabanın tahliye edildiğini açıkladı. 

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          Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikelerin Azaltılması Merkezi (PVMBG), dün meydana gelen ilk patlamada yanardağdan çıkan kül bulutunun 4 bin metreye ulaştığı ifade edildi. 

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          Bugün yerel saatle 06.57'de meydana gelen patlamada ise kül bulutunun 1900 metreye yükseldiği açıklandı.

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        *Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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