Endonezya'da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi
Endonezya'nın kuzeyindeki İbu dağında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgedeki 7 kasabanın tahliye edildiği duyuruldu.
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Ülkenin Kuzey Maluku bölgesinde bulunan İbu dağında volkanik patlama meydana geldi.
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Yetkililer, patlama sonrası 7 kasabanın tahliye edildiğini açıkladı.
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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikelerin Azaltılması Merkezi (PVMBG), dün meydana gelen ilk patlamada yanardağdan çıkan kül bulutunun 4 bin metreye ulaştığı ifade edildi.
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Bugün yerel saatle 06.57'de meydana gelen patlamada ise kül bulutunun 1900 metreye yükseldiği açıklandı.
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*Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.