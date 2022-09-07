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En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memurlara 10 kat fazla ödeme! 2022 Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyon ödemesi yapıyor?

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi: Emeklilere 10 bin TL, memura 10 kat fazla ödeme! İşte, anka banka emekli promosyon ücretleri...

Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan emekli promosyon ödemeleri için başvuru tarihleri uzatıldı. Başvuruların Eylül ayının sonuna kadar uzatılmasıyla birlikte bankalar emekli promosyon kampanyalarını-da güncelleme yaptılar. En yüksek emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükselirken memur promosyonları ise 42 bin TL'yi aştı. İşte, 2022 banka banka emekli promosyon ücretleri...

07.09.2022 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli promosyon kampanyaları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından araştırılırken bankaların promosyon yarışı da devam ediyor. Başvuru tarihlerinin 31 Ağustos tarihinden 30 Eylül'e kadar uzatılmasının ardından en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi. En yüksek emekli promosyon ödemesi 10 bin TL'ye kadar yükselirken memur promosyon ödemeleri de 40 binin üzerine çıktı. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi 2022 banka banka emekli promosyon ücretleri...

  • EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

    En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar yükselirken bazı bankalar, emekli yakınını getirenlere 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.

  • MEMUR PROMOSYON ÖDEMELERİ 10 KATINA ÇIKTI!

    Anadolu Üniversitesi, 5 bin 500 personeli için 3 yıllıK imzaladığı anlaşma çerçevesinde personellerine 41 bin 500 TL promosyon verilmesi kararlaştırıldı.

    Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Adalet Bakanlığı personeline 3 yıllık taahhüt karşılığında 25 bin lira, Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına 4 yıllığına kişi başı 35 bin, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde görev yapan personele 37 bin 250 ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü personeline 19 bin 205 lira promosyon ödenecek.

  • "EMEKLİLERİN ELİNE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

    Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir"

  • EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. 

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