En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

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Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 15 tanıtıldı. iPhone 15 modelleri Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak. 29 Eylül'de ise genel satış başlayacak.

Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre yeni iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL olurken, 15 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 64.999 TL olarak açıklandı.

En pahalı iPhone olan 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 92.999 lira oldu.

İşte iPhone 15 fiyatları:

iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

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iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

ABD'DEN YAKLAŞIK 50 BİN TL DAHA PAHALI

En pahalı iPhone 15 modeli olan 1 TB'lik Pro Max ABD'de 1.599 dolardan satışa sunuluyor. Bugünkü kurla söz konusu rakam 43.050 liraya denk geliyor. Yani Türkiye'de en pahalı iPhone için ABD'ye göre 49 bin 949 lira fazladan ödenecek. Bu farka; çeşitli lojistik maliyetlerinin de biraz katkısı olsa da, ağırlıklı olarak akıllı telefonlara uygulanan vergiler neden oluyor.

UYGULANAN VERGİLER

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine vergisiz fiyatından yüzde 12 TRT Bandrolü alınıyor. TRT ve Kültür Bakanlığı ücretlerinin dahil edildiği fiyat üzerinden ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20'lik KDV bedeli ekleniyor.

VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

Açıklanan fiyatlara göre en pahalı iPhone'un vergi öncesi fiyatı 45.722 TL, vergisi ise 47.277 TL olacak. Yani toplamda en pahalı iPhone'un satış fiyatının yüzde 50.8'ini vergiler oluşturuyor.

1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'ten alınan vergiler (TL):