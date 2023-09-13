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        Haberler Ekonomi Teknoloji En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek - Teknoloji Haberleri

        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 15'in en ucuz modeli Türkiye'de 49.999 liradan satışa çıkacak. En pahalı model olan 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'in satış fiyatı ise 92.999 TL olarak açıklandı. Vergisiz fiyatı 45 bin 722 TL olan bu en pahalı modelden 457 TL Kültür Bakanlığı payı, 5486 lira TRT bandrol ücreti, 25 bin 833 lira ÖTV ve 15 bin 501 lira KDV alınacak. Böylece 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max alanlar devlete toplamda 47.277 TL ödeyecek. Yani cihazın satış fiyatının yüzde 50.8'ini vergiler ve yasal kesintiler oluşturacak

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 13.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:35
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        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
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        Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 15 tanıtıldı. iPhone 15 modelleri Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak. 29 Eylül'de ise genel satış başlayacak.

        Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre yeni iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL olurken, 15 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 64.999 TL olarak açıklandı.

        En pahalı iPhone olan 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 92.999 lira oldu.

        İşte iPhone 15 fiyatları:

        iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL

        iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL

        iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

        iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL

        iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL

        iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

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        iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

        iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

        iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

        iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

        iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL

        iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL

        iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
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        ABD'DEN YAKLAŞIK 50 BİN TL DAHA PAHALI

        En pahalı iPhone 15 modeli olan 1 TB'lik Pro Max ABD'de 1.599 dolardan satışa sunuluyor. Bugünkü kurla söz konusu rakam 43.050 liraya denk geliyor. Yani Türkiye'de en pahalı iPhone için ABD'ye göre 49 bin 949 lira fazladan ödenecek. Bu farka; çeşitli lojistik maliyetlerinin de biraz katkısı olsa da, ağırlıklı olarak akıllı telefonlara uygulanan vergiler neden oluyor.

        UYGULANAN VERGİLER

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine vergisiz fiyatından yüzde 12 TRT Bandrolü alınıyor. TRT ve Kültür Bakanlığı ücretlerinin dahil edildiği fiyat üzerinden ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20'lik KDV bedeli ekleniyor.

        VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

        Açıklanan fiyatlara göre en pahalı iPhone'un vergi öncesi fiyatı 45.722 TL, vergisi ise 47.277 TL olacak. Yani toplamda en pahalı iPhone'un satış fiyatının yüzde 50.8'ini vergiler oluşturuyor.

        1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'ten alınan vergiler (TL):

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