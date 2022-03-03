Ukrayna'dan kaç kişi ayrıldı? BM açıkladı

Son dakika: En hızlı mülteci akını! 1 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler, son 7 gün içinde Ukrayna'dan 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sekizinci gününde devam ederken, Ukrayna'da kaçan 1 milyon kişinin başka ülkelere sığındığı açıklandı.

"YÜZYILIN EN HIZLI MÜLTECİ AKINI"

Ülkeden kaçan insan sayısının 1 milyonu aştığı ifade edilirken, Associated Press'te yer alan haberde bunun, yüzyılın en hızlı mülteci akını olduğunu belirtildi.

Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapılıyor.

BM tarafından dün paylaşılan verilerde, 24 Şubat'tan 1 Mart'a kadar geçen sürede yüzde 51,9'u Polonya'ya olmak üzere 874 bin 26 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Polonya'ya 453 bin 982, Macaristan'a 116 bin 348, Moldova'ya 79 bin 315, Slovakya'ya 67 bin, Romanya'ya 44 bin 540, Rusya'ya 42 bin 900, Belarus'a 341 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 69 bin 600 mülteci geçti.