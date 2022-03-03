Rusya'nın Ukrayna'daki yıkımı uydu görüntülerine yansıdı!

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Maxar tarafından 3 Mart Perşembe günü yayınlanan uydu görüntülerinde, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna’ya başlattığı askeri işgalinin etkisi görüldü.

Ukrayna üzerindeki yoğun bulut örtüsü, Maxar'ın yeni görüntüler yayınlamasını engelledi, bu yüzden önceki günlerde üç uydu tarafından alınan yüksek çözünürlüklü görüntüleri yakından incelendi.

Ukrayna'nın dört bir yanından yeni yayınlanan görüntüler, ağır hasarlı evlerin, yerleşim alanlarının ve işyerlerinin yanı sıra marketlerin önünde oluşan uzun kuyrukları gösteriyor.

Ayrıca Ukrayna'nın komşusu Macaristan, Slovakya ve Romanya'ya giden çeşitli sınır geçiş noktalarındaki faaliyetlerin arttığı da gösterildi.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinde bulunuyor, Rusya Herson'da kontrolü ele geçirdiğini söylese de Ukrayna bu iddiaları reddetti.

Herson Belediye Başkanı dün akşam belediye binasına girmeye zorlandığını söyledi.