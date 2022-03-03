Zelenskiy: Ukrayna pes etmeyecek

AA

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenskiy, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.” dedi.

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar.” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA PES ETMEYECEK”

Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar.” diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Ukraynalılar için bunun “Vatanseverlik Savaşı” olduğunu belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

“Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak.”

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 498 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini ve 1597'sinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Krasnıy Liman (Kızıl Liman), Torsk, Kreminna, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri kontrol altına alındı." dedi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin kuşatıldığını aktaran Konaşenkov; başkent Kiev, Harkiv ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna tarafının Harkiv kentinde bulunan Hindistanlı öğrencilerin tahliyesine izin vermediğini ileri sürdü.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "Görevini yerine getiren 498 Rus askeri hayatını kaybetti. Ölenlerin ailelerine gerekli yardımlar yapılıyor. 1597 asker ise yaralandı." dedi.

"Acil askerlik" yapanlar ile öğrenci askerlerin savaşta yer almadığını öne süren Konaşenkov, Ukrayna askerlerinden 2 bin 870'inin öldüğünü, 3 bin 700'ünün de yaralandığını iddia etti.