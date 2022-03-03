Rus işgalinin 8. günü: Kiev bombalanıyor!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sekizinci gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırısında dünden bugüne yaşanan gelişmeler...

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

MÜZAKERELER BUGÜN

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi, ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.

Rusya, Karadeniz'de stratejik öneme sahip güneydeki Herson kentini ele geçirdiğini iddia etti. ABD istihbaratı ve Ukraynalı yetkililer iddiaya itiraz etti. Herson Belediye Başkanı Igor Kolykhaiev, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Belediye meclisinde silahlı kişiler vardı" dedi.

Stratejik olarak önemli Azak Denizi liman kenti Mariupol'un Rus birlikleri tarafından kuşatıldığı bildirildi. Belediye başkanı, "Bombardıman durmadığı için yaralıları sokaklardan, apartmanlardan bile alamıyoruz" dedi.

KIEV BOMBARDIMAN ALTINDA

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus kuvvetleri saldırılarını hızlandırırken daha ağır bombardımana maruz kaldı.

Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile bir otelin arasına düştüğü bildirildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Rus güçleri,yoğun bombardıman sonrasında Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da indi. Yetkililer, dört kişinin hayatını kaybettiğini şehrin hala Ukrayna kontrolünde olduğunu söyledi

RUSYA İLK KEZ KAYIPLARI AÇIKLADI

Ukrayna Acil Servisine göre, 350'den fazla Ukraynalı sivil öldü ve 2 binden fazla kişi yaralandı. Ulaşım tesisleri, hastaneler, kreşler ve evler de dahil olmak üzere yüzlerce yapı yıkıldı.

Ukrayna, Moskova'nın işgalinin ilk altı gününde yaklaşık 7 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'da harekatın başlangıcından bu yana 498 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Bu Rusya’nın kayıplarla ilgili ilk resmi açıklaması oldu.

BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali esefle karşılandı.

Moskova'da polis, Ukrayna Büyükelçiliği önünde "Savaşa hayır" yazılı bir afiş tutan iki kadın ve beş çocuğu gözaltına aldı. İddiaya göre polis, kadınları çocukların velayetini almakla tehdit etti.