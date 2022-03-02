5'e karşı 141 oyla kabul edilen tasarıda karşı oy veren ülkeler; Belarus, Eritre, Kuzey Kore, Rusya ve Suriye oldu.

34 ülke çekimser oy kullanırken, Türkiye tasarıya olumlu oy verdi.

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