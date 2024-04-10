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        Haberler Dünya Türk-Bulgar ailenin ölümüne neden olan kundaklamanın Alman zanlısı tutuklandı

        Türk-Bulgar ailenin ölümüne neden olan kundaklamanın Alman zanlısı tutuklandı

        Almanya'nın Solingen kentindeki bir dairede çıkan yangında Bulgaristan vatandaşı Türklerin hayatını kaybetmesinin ardından saldırganın yakalandığı duyuruldu. Alman vatandaşı saldırganın daha önce binada oturduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:27
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        Solingen saldırganı tutuklandı
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        Almanya'nın Solingen kentinde iki hafta önce Bulgar göçmeni Türk bir ailenin dört üyesinin ölümüne neden olan kundaklama saldırısıyla ilgili olduğu şüphesiyle bir Alman vatandaşı tutuklandı.

        Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zanlı pazartesi günü öğleden sonra arkadaşına saldırıp ağır yaraladıktan sonra tutuklandı ve polis zanlının evinde geçen ayki kundaklama saldırısıyla bağlantılı kanıtlar buldu.

        39 yaşındaki zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, müfettişler basına yaptıkları açıklamada zanlının sitenin eski bir sakini olduğunu ve kirasını ödemediği için 2022 yılında dairesinden atıldığını söyledi.

        Bulgaristan vatandaşı Türk bir ailenin dört üyesi 25 Mart gecesi çıkan yangında hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere bir düzineden fazla kişi de yaralanmıştı.

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