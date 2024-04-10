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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasının elini öpecekti! Büyük acı!

        Anne ve babasının elini öpecekti! Büyük acı!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, anne ve babasını ziyarete giderken kullandığı otomobil şarampole yuvarlanan 23 yaşındaki Bilal Sarıboğa, hayatını kaybetti. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Acı haberle gencin ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:26
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        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
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        Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan ve Taşlıca mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

        ANNE VE BABASINI ZİYARET EDECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre kıraathane işleten Bilal Sarıboğa (23), geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi’ndeki anne ve babasına bayram ziyareti için otomobiliyle yola çıktı.

        ARACIYLA ŞARAMPOLE YUVARLANDI

        Yakınları gece boyunca Sarıboğa’dan haber alamadı. Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa’nın araçta cesediyle karşılaştı. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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