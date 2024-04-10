Anne ve babasının elini öpecekti! Büyük acı!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, anne ve babasını ziyarete giderken kullandığı otomobil şarampole yuvarlanan 23 yaşındaki Bilal Sarıboğa, hayatını kaybetti. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Acı haberle gencin ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu
Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan ve Taşlıca mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.
ANNE VE BABASINI ZİYARET EDECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre kıraathane işleten Bilal Sarıboğa (23), geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi’ndeki anne ve babasına bayram ziyareti için otomobiliyle yola çıktı.
ARACIYLA ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Yakınları gece boyunca Sarıboğa’dan haber alamadı. Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa’nın araçta cesediyle karşılaştı. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.