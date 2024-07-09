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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli En düşük emekli aylığına zam nasıl uygulanacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        En düşük emekli aylığına zam nasıl uygulanacak?

        En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Zam kararı alınmasıyla kök aylığı 8.018 TL'nin altında kalanların aylıkları 12 bin liraya çıkacak. Peki, olası zam kararı nasıl uygulanacak? Kimlerin aylıkları artacak?

        Giriş: 09.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:01
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        En düşük emekli aylığına zam yolda
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        Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında kalanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira aylık almaya devam edecek. Bu durumda 1 milyon 780 bin emekli temmuz ayında zam alamayacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ HAZIRLIĞI

        AK Parti kurmaylarına emeklilerden gelen yoğun talep üzerine En düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. En düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

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        OLASI ZAM NASIL UYGULANACAK?

        En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12.000 TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.

        Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12.000 TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.

        KANUN ÇIKARTILACAK

        En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınmasının ardından kanun çıkartılması gerekiyor. Kanuni düzenlemenin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşülmeye başlanacak tasarruf paketi ile ilgili kanun teklifine bir önerge eklenerek yapılması bekleniyor.

        Teklifin yasalaşması bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmezse temmuz ayına ait emekli aylığı farkları daha sonra ödenecek.

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        #en düşük emekli aylığı
        #emekli maaş
        #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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