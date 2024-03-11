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        Haberler Gündem 3. Sayfa En acı protesto! Mervegül Bayer'in gelinliğini annesi ateşe verdi! - Son dakika haberleri

        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir yıl önce boşandığı polis memuru 41 yaşındaki Mustafa Yıldır tarafından 6 Mart'ta tabancayla başından vurularak öldürülen 31 yaşındaki Mervegül Bayer'in annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:53
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        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
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        Mersin'de olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi.

        KONUŞMAK İÇİN MERVEGÜL İLE BULUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu.

        MERVEGÜL'Ü BAŞINDAN VURDU

        Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti.

        KATİL ZANLISI KENDİSİNİ DE VURDU

        Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

        Mervegül Bayer’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Mustafa Yıldır da Tarsus'ta toprağa verildi.

        ANNESİ, GELİNLİĞİNİ ATEŞE VERDİ

        Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi.

        "BU MERVENİN KEFENİ, HER ŞEY BUNUNLA BAŞLADI"

        Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz.

        "EVLENİRKEN 20-30 KERE DÜŞÜNÜN"

        Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin.

        "BU MESAJ MERVE'DEN GELDİ, 'ÇATIR ÇATIR YAK' DEDİ"

        Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi.

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