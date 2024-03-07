Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru 41 yaşındaki Mustafa Yıldır, bir yıl önce boşandığı eski eşi 31 yaşındaki Mervegül Bayer'i öldürüp hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Mersin'de olay, alınan bilgiye göre Tarsus ilçesinde yaşandı, Mustafa Yıldır (41), Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.
EŞİNE ATEŞ EDİP KENDİSİNİ VURDU
AA'da yer alan habere göre Mervegül Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Polis memuru olduğu anlaşılan Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Bayer de kurtarılamadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.