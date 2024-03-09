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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mervegül Bayer'in annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"

        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır tarafından konuşmak için çağrılıp ardından öldürülen Mervegül Bayer'in annesi Hatice Kurt, kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirterek, "Bu olay başkasının başına gelseydi Mervegül en başta yürüyenlerden olacaktı. O ölmedi, şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 08:14
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        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1 yıl önce boşandığı polis memuru 41 yaşındaki Mustafa Yıldır tarafından önceki gün tabancayla öldürülen satış danışmanı 31 yaşındaki Mervegül Bayer’in cenazesi toprağa verildi. Genç kadının cenazesini kadınlar omuzlarında taşıdı.

        KADINLAR ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE BİR ARAYA GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre eski eski eşi polis memuru Mustafa Yıldır tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in cinayete kurban gittiği yerde bir araya gelen kadınlar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup yürüyüş yaptı.

        SLOGANLAR ATIP YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

        Kadınlar yürüyüşte, 'Merve bizim isyanımızdır', 'Kadına kalkan eller kırılsın', 'Kadınlar anneler ölümsüzdür', 'Mervegül Bayer ölümsüzdür' ve 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı.

        "MERVEGÜL KADIN CİNAYETLERİNE KARŞIYDI"

        Burada kadınlar adına açıklama yapan Bayer'in arkadaşı Fulya Karacan, “Mervegül kadın cinayetlerine karşıydı. Bunun için çok mücadele etti. Özgecan vefat ettiğinde önde giden, bize önderlik edendi. Ama o da bir kadın cinayetine kurban gitti. Sana başsağlığı dileyemiyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Acını paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Rabb’im sana sabır versin" dedi.

        "KIZIM ÖLDÜRÜLMESEYDİ EN BAŞTA O YÜRÜRDÜ"

        Mervegül Bayer'in annesi Hatice Kurt ise kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirterek, “Bu olay başkasının başına gelseydi Mervegül en başta yürüyenlerden olacaktı. O ölmedi, şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum" diye konuştu.

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        #Mervegül Bayer
        #Son dakika haberler
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