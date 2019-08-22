22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bundan 60 yıl önce geliştirilen üç noktalı emniyet kemerinin, bugüne kadar gerçekleşen trafik kazalarında 1 milyon hayatı kurtardığı açıklandı.
1959 yılında Volvo mühendislerinden Nils Bohlin'in icat ettiği ilk üç noktalı emniyet kemeri, bugün otomotiv sektöründe en temel standart donanım haline gelmiş durumda.(Nils Bohlin)
Şirketten yapılan açıklamada, bugüne kadar 1 milyon hayatı kurtaran emniyet kemerinin, günümüzde birçok sürücü tarafından kullanılmadığına dikkat çekiliyor.
Sürücülerin emniyet kemerleri kullanmaları halinde olası kazalarda can kaybının ciddi oranda önleneceğinin altını çiziyor.
KAZALARDA CAN KAYBINI ÖNLÜYOR
Volvo Trucks’ın 2017’de yayınladığı güvenlik raporunda, trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 50’sinin emniyet kemeri kullanmış olsalar hayatta kalabilecekleri bilgisine yer veriliyor.
Öyle ki, emniyet kullanımı kullanılmış olsa sadece Avrupa Birliği'nde yılda 7 bin hayatın kurtarılabileceği kaydediliyor.
Raporda, emniyet kemerinin, trafikte en büyük hayat kurtarıcı çözüm olduğu aktarılıyor.
Volvo Trucks'ın yaptığı açıklamada, tüm kamyon üreticilerinin, trafik otoritelerinin, yerel altyapı planlamacılarının daha verimli ve daha güvenli taşımacılık sistemleri oluşturmak amacıyla birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.
Bunu sağlamak amacıyla da trafik güvenliği hakkında elde edilen bulguların, bilgi birikiminin ve uzmanlığın üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve iş ortakları ile paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.
İLK ARAÇ PV544 OLDU
13 Ağustos 1959'da, dünyanın ilk standart 3 nokta emniyet kemerli otomobili Volvo PV544, İsveç'in Kristianstad şehrindeki Volvo bayiine teslim edilmişti.
O tarihe kadar İki noktalı kucak tipi kemer en yaygın çözüm olarak araçlarda yer alırken, yüksek hızlarda yapılan kazalarda ise bu kemerlerin yolcuları korumada etkisiz kaldığı görülüyordu.
Nils Bohlin'in bir kucak kemeri ve diyagonal vücut kemerinden oluşan sistemi, bugün hala kullanılıyor.
Bohlin'in geliştirdiği çözümde, kemer kayışları koltuk yanında aşağıya tutturularak kemerin ucu yere bakacak şekilde bir 'V' çiziyor. Bu sayede kemerin pozisyonu kaza anında bozulmuyor ve yük altında kıpırdamıyor.
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