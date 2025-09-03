Emlak vergisi düzenlemesi yolda! Mustafa Demir Habertürk’e konuştu: "Düzenleme tüm Türkiye'yi kapsayacak"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir yeni emlak rayiç bedellerine ilişkin düzenlemenin detaylarına yönelik Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

"TÜM TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİREN BİR DÜZENLEME"

Emlak vergisi arsa rayiç değerlerindeki fahiş artışa dikkati çeken Demir, “Piyasa koşullarına hiç uymayan ne enflasyon oranıyla ne ekonominin girdiği süreçle orantılı olmayan afaki bir oran var. Kabul edilebilir bir oran değil ödenebilir bir durum değil. Şu anda insanlar mahkemeye müracaat ediyorlar. Tespit konusunda itirazlarını yapıyorlar ama bunlar bireysel müracaatlar. Bizim yapmayı düşündüğümüz bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir düzenleme.” dedi.

"EKİM AYINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEKLİFİ SUNACAĞIZ"

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin talimatını hatırlattı. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını söyledi. Yol haritasını anlattı.

"MÜDAHALE EDİLECEK İKİ YÖNTEM VAR"

Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı yaptıktan sonra kanun taslağı gerekçesiyle birlikte grup başkanımıza, AK Parti Grup Başkanımıza vereceğiz onlarda komisyon aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçecek. Muhalefetle görüşülecek şüphesiz.” diye konuştu.