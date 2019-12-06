06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emlak Konut GYO; Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini açıkladı. Florya arsasının kapsam dışı bırakılması karar verildiği duyuruldu.
FLORYA ARSASININ KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada "Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır. " denildi.
27 EYLÜL'DE FESHEDİLMİŞTİ
Emlak Konut, 13 Eylül'de KAP'a yaptığı duyuruda Galatasaray Spor Kulübü ile Riva ve Florya projeleri için yapılan protokollerin feshedileceğini bildirmişti, 27 Eylül'de de fesih bildirimi yapmıştı.
Galatasaray'ın Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesi 29 Eylül 2018'de satışa çıkmıştı. Yılmaz İnşaat tarafından inşa edilecek proje 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilmişti. Villaları 1 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edeceğini duyurmuştu.
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