Emina gecelerde

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic, dün akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Jahovic, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.