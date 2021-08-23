Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

"SEYİRCİ İLE BULUŞMAK ÇOK FARKLI GELDİ"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik." diye konuştu.