"Mustafa Sandal ile çok iyi arkadaşız" diyen Emina Jahovic'e o sözleri hatırlatılıp, "Arkadaşlığınız sarsıldı mı?" sorusu sorulunca şarkıcı, şu cevabı vermişti: Hayır, bir şey olmadı gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtturmamız lazım Mustafa’yla. O olduktan sonra bence her şey düzelecek.

Şarkıcı, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusunu, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz” şeklinde yanıtlamişti.