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Emina Jahovic'in keyfini kaçıran soru! Mustafa Sandal nafakayı ödememişti - Magazin haberleri

Emina Jahovic'in keyfini kaçıran soru!

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal’ın evine iki aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Nafaka davasıyla ilgili sorular karşısında Jahovic'in morali bozuldu

15.08.2021 - 08:47 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018'de 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu hamlesi Sandal'ı kızdırmış ve ünlü şarkıcı da eski eşine nafakanın iptali için dava açmıştı.

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Önceki gün Bebek'te görüntülenen Emina Jahovic konu ile ilgili soruları duymazdan gelse de morali bir hayli bozuldu.

     

  • DAVA KASIM AYINDA

    Soruları yanıtsız bırakan Emina Jahovic aracına binerek mekandan ayrıldı.

    Kasım ayında görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.

  • "DENGELERİ KORUMAMIZ LAZIM"

    Jahovic dana önce Mustafa Sandal'ın nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca, "Benim diyebileceğim hiçbir şeyim yok. Mahkeme ne karar verecekse onu yapacağız. Hiç yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var onları korumamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

  • "Mustafa Sandal ile çok iyi arkadaşız" diyen Emina Jahovic'e o sözleri hatırlatılıp, "Arkadaşlığınız sarsıldı mı?" sorusu sorulunca şarkıcı, şu cevabı vermişti: Hayır, bir şey olmadı gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtturmamız lazım Mustafa’yla. O olduktan sonra bence her şey düzelecek.

    Şarkıcı, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusunu, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz” şeklinde yanıtlamişti.

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