Emel Sayın, ilk evliliğini 1966 ile 1975 yılları arasında İsmet Kasapoğlu ile gerçekleştirdi.

Ayrılık sonrası birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu, 1976'da yeniden nikâh masasına oturdu. Ancak evliliklerine tanıdıkları ikinci şans da mutlu olmalarını sağlayamadı. 1979'da ikinci kez boşandılar.

Daha sonra gönlünü Selçuk Aslan'a kaptıran Emel Sayın, ikinci kez evlenmişti. Bu evliliği de yürümeyen Sayın 1981'de boşandı.

Emel Sayın, önceki yıllarda yaptığı açıklamada ilk eşi İsmet Kasapoğlu'ndan boşandığı için pişman olduğunu söyleyerek "Şimdiki aklım olsaydı boşanmazdım" dedi.

Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu.