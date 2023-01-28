'Yalancı Yarim', 'Feryat' ve 'Mavi Boncuk' gibi rol aldıkları filmlerle beyazperdenin gözde ikilisi haline gelen Emel Sayın ile Tarık Akan, dönemin magazin dergileri tarafından sık sık gündeme getirildi.
Ses Dergisi, Emel Sayın ile Tarık Akan'ı Mısır'da görüntüleyerek dergi kapağı yaptı.
Tarık Akan ile aşk yaşadığı iddia edilen Emel Sayın, bu konuda "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Çok şey öğretti bana" dedi.
Emel Sayın, ayrıca bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktardı: Tarık bana 'Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla, sadece bunu düşün' dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim.