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Emel Sayın ile nostalji rüzgarı! En büyük iki pişmanlığı neydi?

Emel Sayın ile nostalji rüzgarı

Emel Sayın, müzik çalışmalarının yanı sıra rol aldığı filmlerle de ışıltılı bir kariyer edindi. 1970'li ve 1980'li yıllarda özel hayatı en çok merak edilen, dönemin magazin dergileri tarafından bu konuda en çok haberi yapılan ünlülerden biri olan Emel Sayın'ın röportajlarında dile getirdiği hayatındaki en büyük iki pişmanlık; ilk eşi İsmet Kasapoğlu'ndan boşanmak ve çocuk sahibi olmamak... Belki de ilk kez göreceğiniz fotoğrafıyla Emel Sayın ile nostalji rüzgarına kapılmaya ne dersiniz?

Giriş: 28.01.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emel Sayın, ilk evliliğini 1966 ile 1975 yılları arasında İsmet Kasapoğlu ile gerçekleştirdi.

    Ayrılık sonrası birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu, 1976'da yeniden nikâh masasına oturdu. Ancak evliliklerine tanıdıkları ikinci şans da mutlu olmalarını sağlayamadı. 1979'da ikinci kez boşandılar.

    Daha sonra gönlünü Selçuk Aslan'a kaptıran Emel Sayın, ikinci kez evlenmişti. Bu evliliği de yürümeyen Sayın 1981'de boşandı.

    Emel Sayın, önceki yıllarda yaptığı açıklamada ilk eşi İsmet Kasapoğlu'ndan boşandığı için pişman olduğunu söyleyerek "Şimdiki aklım olsaydı boşanmazdım" dedi.

    Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu.

  • Emel Sayın, Selçuk Aslan ile gerçekleştirdiği evliliği hakkında da "1979... Orada benim hiç istemediğim başlayan bir hikâye var" demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Kayıp bir zaman... Hiç olmaması gereken bana hiçbir şey katmayan, gereksiz bir ilişkim oldu. Bir şeylerden intikam almak için hırsımı yenemediğim için başlattığım bir şeydir o... Bir beraberlik, evliliğe giden bir şey olmaması gerekirdi. 'Yeter' demek için baskıyla evlendim.

    Emel Sayın, daha önce "Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir?" sorusuna da "Evlat sahibi olamamak" yanıtını verdi.

    Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu.

  • Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu.

  • Yıl 1966...
    Emel Sayın 21 yaşında...
    Emel Sayın'ın TRT Ankara Radyosu günleri...

  • Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliğiyle de tanınan Emel Sayın, 1972'de gösterime 'Süreyya'da başrolleri Cüneyt Gökçer, Engin Çağlar, Ergun Rona, Nazan Adalı ve Muazzez Kurtoğlu ile paylaşmıştı.

    Emel Sayın, filmde kör bir genç kızın, gözlerinin açılması ile çok ünlü bir şarkıcı olan 'Süreyya' karakterine hayat verdi.

    Yıl 1970... 
    Emel Sayın ve 'Süreyya' filminin yönetmeni Metin Erksan.

  • Yıl 1972...
    'Süreyya' filminin setinden...
    Emel Sayın, Engin Çağlar, Cüneyt Gökçer, Nazan Adalı ve Oktay Yavuz.

  • Emel Sayın, henüz çok genç olmasına rağmen yeteneğiyle dönemin birçok ünlü ismiyle aynı sahneyi paylaşma imkânı buldu. 

    Yıl 1970...
    Emel Sayın, Zeki Müren, Yıldırım Gürses.

  • Emel Sayın, 1971 yapımı 'Feride' filminde Engin Çağlar ile başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Metin Erksan’ın üstlendiği filmde Emel Sayın, günümüzde hâlâ şarkısının dillere pelesenk olduğu 'Feride' karakterini canlandırmıştı.

    Yıl 1970...
    'Feride' filminin setinden.

  • Emel Sayın, 1975 Arzu Film yapımı 'Mavi Boncuk' ile hayran kitlesini bir hayli artırdı. 

    Emel Sayın, filmde başrolleri Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar,  Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit ve Perran Kutman ile paylaştı.

    Filmin müziklerini ayrıca filmde de başrol oynayan Emel Sayın ve besteci Alekper Tagıyev ile birlikte yapmıştır. Filmin müziği Emel Sayın'ın da en bilinen şarkılarından olan ve filmle aynı adı taşıyan 'Mavi Boncuk' olmuştur.

    Yıl 1971...

    'Mavi Boncuk' filminden Emel Sayın ve Tarık Akan.

  • 'Yalancı Yarim', 'Feryat' ve 'Mavi Boncuk' gibi rol aldıkları filmlerle beyazperdenin gözde ikilisi haline gelen Emel Sayın ile Tarık Akan, dönemin magazin dergileri tarafından sık sık gündeme getirildi. 

    Ses Dergisi, Emel Sayın ile Tarık Akan'ı Mısır'da görüntüleyerek dergi kapağı yaptı. 

    Tarık Akan ile aşk yaşadığı iddia edilen Emel Sayın, bu konuda "Tarık ile apayrı bir durum. Bir duygusal bağ var. Çok şey öğretti bana" dedi.

    Emel Sayın, ayrıca bir film çekiminde Tarık Akan'ın kendisine söylediği cümleleri şöyle aktardı: Tarık bana 'Emel, bak seni seven adam yanında. Ve sen onu seviyorsun. Onun gözlerine bakarak aşkını anlatan bir şarkı söyleyeceksin. Lütfen toparla, sadece bunu düşün' dedi. Ve ben kendime geldim. Hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söyledim.

  • 'Mavi Boncuk' film setinden...
    Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe.

  • Türkiye’ye 8 yıl aradan sonra geri dönen ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olan (WRC) Rally Turkey’nin startını Emel Sayın verdi.

    Yıl 1975...

  • Yıl 1996...
    Emel Sayın ile Tarkan Tevetoğlu.

  • Türk sinemasının kuruluşunun 101'inci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Türk Sinemasının Yıldızlar Geçidi' adıyla bir organizasyon düzenledi.

    Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen gecede, Yeşilçam'ın efsane isimleri, Türk Pop Müziği'nin tanınmış isimleriyle bir araya gelmişti.

    Yıl 2015...
    Emel Sayın ile Ediz Hun.

  • Türk sinemasının 101'inci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Türk Sinemasının Yıldızlar Geçidi' adıyla bir organizasyon düzenlemişti. Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen gecede, Yeşilçam'ın efsane isimleri, Türk Pop Müziği'nin tanınmış isimleriyle bir araya gelmişti.

    Yıl 2015... 

    Emel Sayın, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın.

  • Uluslararası Antalya Film Festivali Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde onur ödüllerinin verildiği törenle başlamıştı.

    Yıl 2016...
    Emel Sayın ile Engin Çağlar.

  • Yıl 2016...
    Şarkıcı Emel Sayın, Cemal Reşit Rey’de hayranlarının karşısına ‘Makam Zamanı’ isimli gecede çıkmıştı. Sanatçı, 'Suzidil ve Nihavend Makamları' seslendirmişti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporculara iftar vermişti. İftara, aralarında Emel Sayın'ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Sinan Akçıl, Polat Yağcı ve Mustafa Keser.

  • Yıl 2018...
    Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahneye Emel Sayın çıktı. 

  • Emel Sayın, 60 yıllık kariyerine 31 albüm ve 20 film sığdırdı.

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