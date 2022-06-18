EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya; 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 5 bin 790 lira olacak.

2000 öncesi SSK emeklisi maaşları 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında 3 bin 93 liradan 4 bin 467 lirya en düşük 2000 sonrası SSK maaşı ise 2 bin 500'den 2 bin 759'a yükselecek.

En düşük esnaf Bağ-Kur'u maaşı 3 bin 254 lira, tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı ise 3 bin 68 liraya yükselmiş olacak.

Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak.