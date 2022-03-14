Ramazan ayı tarihi yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili haberler de merak konusu oldu. 2018 yılından bu yana verilmekte olan bayram ikramiyeleri ile ilgili bu yıl önemli bir gelişme kulislerde konuşuluyor. Asgari ücrette yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılması formülü öne çıkıyor. Masada çeşitli başka formüller de bulunurken emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi hakkında detaylar...