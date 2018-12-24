EYT ile ilgili son gelişmeler merakla takip ediliyor. EYT yasasını, prim günü dolan ancak yaş sınırına takılan vatandaşlar bekliyor. Erken emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT ile ilgili en son CHP'den yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...

CHP'DEN EYT AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ile asgari ücrete yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanların, hak etmedikleri bir şeyi değil, ödedikleri pirimin karşılığını almak istediklerine işaret eden Karabat, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınması halinde bütçeye yansıyacak tutarın 2019 yılı bütçesinin yüzde 2’sine tekabül edeceğini öne sürdü. Karabat, partisi açısından bu maliyetin tercih edilebilir olduğunu da bildirdi.

"Türkiye’de çok genç yaşta emekli olunuyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabat, "Türkiye’de emeklilerin yüzde 71’i 56 yaş üzerinde. Türkiye’de genç emekli diye bir şey yok." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının 2019 yılında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidarın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını 2019 yılında çözüme ulaştırması gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.