Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin lira ve üzerine artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ikramiyelerde yapılacak artışı ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

REKLAM advertisement1

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinde bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin artırılması için dün Beştepe’de bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya geldi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelere ilişkin çalışılması talimatını verdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ikramiyelere ilişkin bir etki analizi istendi. 3 bin lira olan ikramiyelerin 4 bin lira ve üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

REKLAM

HAFTA SONU BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK

İkramiyeler 4 bin liraya çıkarılırsa yüzde 33’lük bir artış yapılmış olacak. 2025 yılında ikramiyelerin bütçeye maliyeti yaklaşık 133 milyar lira olacak. Yılmaz, Şimşek, Işıkhan ve Güler hafta sonu bir toplantı daha yapacak. İkramiyelerde yapılacak artış netleştirilecek. İkramiyelerde artış yapılması için bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. AK Parti'nin ikramiye düzenlemesini taşımacılık ve doğum yardımına ilişkin düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifine eklemesi bekleniyor.

İkramiye düzenlemesinin de yer aldığı teklifin 10 Mart Pazartesi günü Meclis’e sunulması öngörülüyor. Teklifin 12 Mart Çarşamba günü komisyonda görüşülerek gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.