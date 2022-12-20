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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni emekli zammı yüzde kaç olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşı

Emekli zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna girilmesiyle ocak ayında yapılacak zam sonrasında emekli maaşının ne kadar olacağı ve emekli maaş zammı oranı araştırmaları hız kazandı. Emekli zammı ile ilgili refah payı sinyali de gündeme geldi. İşte Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın olası senaryoları ile Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 2023 tahminleri...

Giriş: 20.12.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Peki, "2023 ocak emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?" İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ile en düşük emekli zammı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Emekli zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz.

  • EMEKLİ ZAMMINDA SON TAHMİNLER 

    SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

  • REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

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