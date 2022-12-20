5 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU
Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)
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|TÜFE (Yıllık % Değişim)
|TÜFE (Aylık % Değişim)
|10-2022
|85.51
|3.54
|09-2022
|83.45
|3.08
|08-2022
|80.21
|1.46
|07-2022
|79.60
|2.37
Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.