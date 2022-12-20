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MEMUR ZAMMINDA son dakika gelişmeleri: 2023 Ocak yeni en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı hesaplama Ocak 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile 5 aylık zam oranı geçtiğimiz günlerde netlik kazanmıştı. 2023 Ocak ayına kısa bir süre kala en düşük ve en yüksek memur maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte memur zammı hesaplamaları ile en düşük memur maaşı...

Giriş: 20.12.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca memur tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi meslek gruplarının gündemindeki yer alan memur maaş zammına ilişkin hesaplama sorgulamaları arttı. Peki,  2023 Ocak yeni en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı son dakika açıklamaları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

    Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.

  • MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

  • 5 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

  • İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

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