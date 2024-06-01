Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli ve memur maaşları hakkında araştırmalar başladı. 16-19 Haziran'da idrak edilecek bayram için maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor çünkü bu sene maaş ödeme tarihleri ile bayram tarihleri çakışıyor. Peki, emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? İşte, detaylar...