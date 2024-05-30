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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK enflasyon Mayıs 2024: TÜİK Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, TÜFE ne olur?

        TÜİK Mayıs enflasyonunu ne zaman açıklayacak? Mayıs enflasyon beklentisi anketi yayınlandı!

        TÜİK, Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artan enflasyonun, bu ay da artması bekleniyor. Peki, TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, tahminler ne yönde ve beklenti anketinde durum ne? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:30
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        • 1

          Mayıs ayının sonuna geldiğimiz günlerde gözler TÜİK eflasyon rakamlarına döndü. Enflasyon oranının ne olacağı merakla beklenirken, beklenti anketi sonuçlarına göre; geçen ay yüzde 3 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Peki, TÜİK Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

        • 3

          TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

          TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        • 4

          2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 8

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00-27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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