Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da eleme gecesi... Düello sonucunda bir kişi bugün adaya vedaedecek. Kıran kırana mücadele devam ederken şimdiden düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
ATAKAN
OGEDAY
MERVE
HİLMİCEM
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SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ
OGEDAY - ATAKAN
MERVE - HİLMİCEM
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak.
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Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'dan geçen hafta elenen isim Özgür Tetik oldu.
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