Mayıs ayında halka arzı onaylanan Altınkılıç Gıda'nın talep toplama tarihleri 30 Mayıs yani bugün itibarıyla bitiyor. 'ALKLC' kodu ile BIST'te işlem görecek firmanın halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz detayları...