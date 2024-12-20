Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'Azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı mütalaasında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında 'Birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023'de 02.00 ve 04.30 saatleri arasında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle, diğer 8 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava sürecinde, Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçmesiyle Polat çiftinin tahliyesine karar verildi. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Bir kısım tutuklu sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle duruşmada hazır edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı.

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MÜTALAA AÇIKLANDI Mütalaada, sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet olduğu, Dilan Polat tarafından sosyal medya aracılığıyla müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu belirtildi. Beratcan Gökdemir'in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık Batuhan İnci'ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci'nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin lira parayı elden aldıklarına da mütalaada yer verildi. Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili'nin aldıkları talimat doğrultusunda, 'Banu Parlak Güzellik Salonu' isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları da mütalaada yer aldı.

DURUŞMA ERTELENDİ Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında 'Birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer yandan Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi ve 'Mala zarar verme' suçunun şikayete tabii olması nedeniyle bu suç yönünden düşme kararı verilmesi de istendi. Söz alan sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İDDİANAMEDEN Polat çiftinin 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme' ve 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan, 23 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.