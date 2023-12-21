EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Maaş zammının ardından bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi geçmişti. Aralık 2023 itibarıyla bankaların emekli promosyon ödemeleri 12.500 TL'yi buldu.

Ocak ayında yapılacak olan zammın ardından en yüksek emekli promosyonunun 13 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.