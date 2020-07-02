Emekli ve memur zammı ne zaman?

Emekli ve memur maaş zammı için araştırmalar, Temmuz ayının başlaması ile birlikte artmaya başladı. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. İşte 2020 memur ve emekli maaş zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR? TEMMUZ 2020

Emekli ve memur maaş zammı 3 Temmuz yani yarın saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? HAZİRAN 2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Haziran ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 18 kurum katıldı. En düşük beklentiyi paylaşan kurum aylık enflasyonun yüzde 0.22; yıllık yüzde 11.6 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1.3 artış göstermesini; yıllık bazda yüzde 12.33% olmasını bekliyor. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi ise TÜFE’nin aylık yüzde 0.6; yıllık bazda ise yüzde 12 olması yönünde.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak-haziran dönemindeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 4’ü aşarsa, aradaki fark da memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşları aynı oranda artacak.

SON ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

MEMUR - EMEKLİ MAAŞLARINA EN SON YAPILAN ZAM NE KADAR? (OCAK 2020)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Eski Yeni SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,6 2111,3 SSK (2000 SONRASI) 1181,4 1258,0 BAĞ-KUR (ESNAF) 1774,7 1889,8 BAĞ-KUR (TARIM) 1249,6 1330,7 MEMUR (Emekli) 2521,7 2660,2 EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Eski Yeni Müsteşar (1/1) 9088,2 9587,2 Genel müdür (1/1) 8033,4 8474,5 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3082,8 3252,0 Memur (Lisans - 1/4) 3016,0 3181,6 Öğretmen (1/4) 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5265,5 5554,6 Başkomiser (1/4) 3207,9 3384,0 Polis memuru (8/1) 3207,9 3384,0 Hemşire (Lisans - 1/4) 3014,9 3180,4 Mühendis (1/4) 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör (1/4) 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi (1/4) 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat (1/4) 3101,9 3272,1 En düşük memur emekli aylığı 2522,0 2660,4 *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir