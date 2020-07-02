Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) cuma günü enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak enflasyon rakamları, 13 milyon emeklinin maaşı ile 3 milyon dolayında kamu çalışanının maaş zammını da belirleyecek.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak-haziran dönemindeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 4’ü aşarsa, aradaki fark da memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşları aynı oranda artacak.
15 YILLIK HAZİRAN AYI ORTALAMA ENFLASYONU YÜZDE 0.46
Yılın ilk 5 aylık döneminde TÜFE yüzde 4.57 oranında arttı. Haziran ayı enflasyonu sabit kalırsa, memurların ve tüm emeklilerin aylıkları yüzde 4.57 oranında artacak.
Son 15 yıldaki haziran aylarının 7’sinde enflasyon düşerken, 8’inde artış kaydetti. Geçen yılın haziran ayında ise yüzde 0.03 olarak gerçekleşti. Yani bir anlamda sabit kaldı. 15 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu ise yüzde 0.46 olarak gerçekleşti.
HANGİ SENARYO GERÇEKLEŞECEK?
Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.5 oranında düşerse, memurlara ve tüm emeklilere yüzde 4.05 oranında maaş zammı yapılacak.
Haziran enflasyonu yüzde 0.5 artarsa bu durumda maaşlara yüzde 5.09 oranında zam yapılacak.
Haziran enflasyonu yüzde 1.0 arttığında maaşlar yüzde 5.61 oranında, yüzde 1.5 arttığında ise maaşlar yüzde 6.13 oranında artacak.
|İşte maaş zammı senaryoları
|Haziran ayı TÜFE (%)
|Memur maaşı ve emekli aylığı zammı (%)
|-0.5
|4.05
|0.0
|4.57
|0.5
|5.09
|1.0
|5.61
|1.5
|6.13
OCAKTA MEMUR YÜZDE 5.5, SSK VE BAĞ-KUR’LU YÜZDE 6.5 ZAM ALDI
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.5 oranında, memur maaşları ile emekli memur aylıklarına da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan artışın 4 puanı toplu sözleşme zammından 1.5 puanı ise 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon farkından oluşmuştu.
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