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Emekli maaş zammı 2022 tablosu: En düşük, en yüksek SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı 2022: En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları tablosu

En düşük emekli maaşı ne kadar? Bağ-Kur ve SGK en düşük emekli maaşı bugün TÜİK tarafından ilan edilen Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç tarafından güncellendi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? Merak edenler için Bağ-Kur ve SGK en düşük emekli maaşı tablosunu haberimizde derledik. İşte merakla araştırılan güncel emekli maaş tablosu...

03.01.2022 - 12:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli maaş zammı 2022 belli oldu. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da Bağ-Ku ve SGK emekli maaşları son 6 aylık enflasyon zammına göre zamlandı. TÜİK tarafından Aralık ayı yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Güncel hesaplamları ise Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç tablo halinde hazırladı. İşte en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları güncel tablosu...

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve  BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak

     

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

    Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.

  • Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

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    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2041
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2399
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2262

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