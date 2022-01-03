Emekli maaş zammı 2022 belli oldu. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da Bağ-Ku ve SGK emekli maaşları son 6 aylık enflasyon zammına göre zamlandı. TÜİK tarafından Aralık ayı yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Güncel hesaplamları ise Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç tablo halinde hazırladı. İşte en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları güncel tablosu...