Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başlamış durumda. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği araştrılıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her sene verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin merak edilen detaylar...