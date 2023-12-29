Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu

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2024 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Hiçbir yeni düzenleme olmazsa, refah zammı yapılmazsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Emekli memur aylıkları ise memur maaşlarına paralel olarak 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre artırılacak.

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Merkez Bankası’nın 2023 yılı için yüzde 65 enflasyon tahmini gerçekleşirse temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olacak. Emekli işçi, esnaf ve çiftçi aylıkları ocak ayında yüzde 37.76 oranında artacak. Emekli memur aylıkları ise memur maaşlarına paralel olarak yüzde 49.46 oranında zamlanacak.

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Böylece emekli işçi, esnaf ve çiftçi aylıklarına yapılacak zam ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında yaklaşık 12 puan fark olacak.

EMEKLİLER AYLIKLARINI ASGARİ ÜCRET İLE KIYASLIYORLAR

Emekliler ister istemez aldıkları aylıkları asgari ücret ile karşılaştırıyorlar. “Aldığım emekli aylığı şu tarihte asgari ücretin şu kadar üzerinde iken, şimdi şu kadar altına düştü” diye yakınıyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı istatistikler emekli aylıklarının asgari ücret karşısında giderek gerilediğini ortaya koyuyor. En fazla gerileme emekli işçi aylıklarında görülüyor. Emekli çiftçi aylıkları önceden aşırı düşük olduğu için AK Parti döneminde yapılan ilave iyileştirmelerle asgari ücret karşısında artış göstermekle birlikte 2010’lu yıllardaki seviyelere göre onlar da kayıp yaşadılar.

EMEKLİ İŞÇİ AYLIKLARI 1.60’DAN 0.64’E GERİLEDİ

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Emekli aylıklarının asgari ücret ile karşılaştırmasında SGK’nın yayımladığı en düşük "kök emekli aylığı" verileri kullanıldı. En düşük emekli aylığı tutarlarının içinde yüzde 4 oranındaki ek ödemeler yer almıyor. Örneğin 2023 temmuz-aralık döneminde en düşük 7.323.70 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 4 oranındaki ek ödeme ile birlikte 7.616,65 TL olarak ödendi.

2000 yılının ilk yarısında 0.87 olan emekli aylığının net asgari ücrete oranı 2001 yılında 1.60, 2003 yılında 1.47 oldu. Başka bir ifadeyle 2000 yılında emekli aylığı asgari ücretin yüzde 87’si oranında iken, 2003 yılında asgari ücretin yüzde 47 üzerine çıktı.

İzleyen yıllarda gerilemekle 2007 yılına kadar emekli işçi aylığının net asgari ücrete oranı 1.20’nin altına düşmedi. 2008-2015 yılları arasında 1.09-1.19 arasında seyreden işçi aylığının asgari ücrete oranı asgari ücrete yüksek oranlı zammın yapıldığı 2016’da 1.00’in altına düştü. Yani emekli işçi aylığı asgari ücretin altına indi ve izleyen yıllarda gerileme devam etti. 2022’nin ikinci yarısında 0.82 olan söz konusu oran bu yılın ikinci yarısında 0.64’e geriledi. Bu oran son 25 yıldaki en düşük oranı ifade ediyor.

En düşük işçi emekli aylığı ve asgari ücret En düşük emekli aylığı Net asgari ücret Emekli aylığının asgari ücrete oranı 2000 Ocak-Haziran 89,00 102,37 0,87 Temmuz-Aralık 119,10 107,32 1,11 2001 Ocak-Haziran 121,90 122,19 1,00 Temmuz-Aralık 196,00 122,19 1,60 2002 Ocak - Haziran 216,40 163,56 1,32 Temmuz-Aralık 239,70 184,25 1,30 2003 Ocak-Haziran 332,00 226,00 1,47 Temmuz-Aralık 332,00 226,00 1,47 2004 Ocak - Haziran 364,80 303,08 1,20 Temmuz-Aralık 400,80 318,23 1,26 2005 Ocak-Haziran 424,60 350,15 1,21 Temmuz-Aralık 449,80 350,15 1,28 2006 Ocak - Haziran 463,10 380,46 1,22 Temmuz-Aralık 476,90 380,46 1,25 2007 Ocak-Haziran 500,50 403,03 1,24 Temmuz-Aralık 526,50 419,15 1,26 2008 Ocak - Haziran 536,90 481,55 1,11 Temmuz-Aralık 575,30 503,26 1,14 2009 Ocak-Haziran 597,40 527,13 1,13 Temmuz-Aralık 608,30 546,48 1,11 2010 Ocak - Haziran 668,30 576,57 1,16 Temmuz-Aralık 692,30 599,12 1,16 2011 Ocak-Haziran 752,30 629,96 1,19 Temmuz-Aralık 782,40 658,95 1,19 2012 Ocak - Haziran 835,50 701,13 1,19 Temmuz-Aralık 851,80 739,79 1,15 2013 Ocak-Haziran 887,10 773,01 1,15 Temmuz-Aralık 922,50 803,68 1,15 2014 Ocak - Haziran 952,70 846,00 1,13 Temmuz-Aralık 1.007,00 891,03 1,13 2015 Ocak-Haziran 1.030,40 949,07 1,09 Temmuz-Aralık 1.100,00 1.000,54 1,10 2016 Ocak - Haziran 1.242,50 1.300,99 0,96 Temmuz-Aralık 1.287,60 1.300,99 0,99 2017 Ocak-Haziran 1.348,50 1.404,06 0,96 Temmuz-Aralık 1.427,80 1.404,06 1,02 2018 Ocak - Haziran 1.509,10 1.603,12 0,94 Temmuz-Aralık 1.647,50 1.603,12 1,03 2019 Ocak-Haziran 1.815,40 2.020,90 0,90 Temmuz-Aralık 1.906,40 2.020,90 0,94 2020 Ocak - Haziran 2.030,30 2.324,71 0,87 Temmuz-Aralık 2.147,04 2.324,71 0,92 2021 Ocak - Haziran 2.326,75 2.825,90 0,82 Temmuz-Aralık 2.523,36 2.825,90 0,89 2022 Ocak - Haziran 3.166,06 4.253,40 0,74 Temmuz-Aralık 4.506,89 5.500,35 0,82 2023 Ocak - Haziran 5.858,95 8.506,80 0,69 Temmuz-Aralık 7.323,70 11.402,32 0,64 2024 Ocak - Haziran (%37,76) 10.089,13 17.002,13 0,59 2024 Ocak -Haziran (%49,46) 10.946,00 17.002,13 0,64

Ocak ayında işçi emekli aylıklarına refah zammı yapılmaz ve sadece yüzde 37.76 oranındaki enflasyon farkı verilirse en düşük işçi emekli aylığının asgari ücrete oranı 0.59’a düşecek. Memur maaşlarında olduğu gibi refah zammı verilerek yüzde 49.46 oranında artış yapılması halinde ise mevcut 0.64 oranı korunabilecek. İşçi emekli aylıkları 2003 yılına göre asgari ücret karşısında 3’te 1 seviyesine geriledi.

En düşük emekli esnaf aylığı En düşük emekli aylığı Net asgari ücret En düşük emekli aylığı/Net asgari ücret 2000 Ocak-Haziran 102,37 Temmuz-Aralık 70,1 107,32 0,65 2001 Ocak-Haziran 86,2 122,19 0,71 Temmuz-Aralık 112,8 122,19 0,92 2002 Ocak - Haziran 124,5 163,56 0,76 Temmuz-Aralık 137,7 184,25 0,75 2003 Ocak-Haziran 185,7 226,00 0,82 Temmuz-Aralık 248,7 226,00 1,10 2004 Ocak - Haziran 272,9 303,08 0,90 Temmuz-Aralık 299,7 318,23 0,94 2005 Ocak-Haziran 323,2 350,15 0,92 Temmuz-Aralık 348,5 350,15 1,00 2006 Ocak - Haziran 358,8 380,46 0,94 Temmuz-Aralık 374,2 380,46 0,98 2007 Ocak-Haziran 392,7 403,03 0,97 Temmuz-Aralık 407,6 419,15 0,97 2008 Ocak - Haziran 415,8 481,55 0,86 Temmuz-Aralık 445,7 503,26 0,89 2009 Ocak-Haziran 462,3 527,13 0,88 Temmuz-Aralık 470,7 546,48 0,86 2010 Ocak - Haziran 530,7 576,57 0,92 Temmuz-Aralık 549,8 599,12 0,92 2011 Ocak-Haziran 609,8 629,96 0,97 Temmuz-Aralık 634,2 658,95 0,96 2012 Ocak - Haziran 677,2 701,13 0,97 Temmuz-Aralık 690,4 739,79 0,93 2013 Ocak-Haziran 719,0 773,01 0,93 Temmuz-Aralık 747,8 803,68 0,93 2014 Ocak - Haziran 772,2 846,00 0,91 Temmuz-Aralık 816,2 891,03 0,92 2015 Ocak-Haziran 835,3 949,07 0,88 Temmuz-Aralık 975,0 1.000,54 0,97 2016 Ocak - Haziran 1.112,6 1.300,99 0,86 Temmuz-Aralık 1.153,0 1.300,99 0,89 2017 Ocak-Haziran 1.207,6 1.404,06 0,86 Temmuz-Aralık 1.278,6 1.404,06 0,91 2018 Ocak - Haziran 1.351,4 1.603,12 0,84 Temmuz-Aralık 1.475,3 1.603,12 0,92 2019 Ocak-Haziran 1.625,6 2.020,90 0,80 Temmuz-Aralık 1.707,0 2.020,90 0,84 2020 Ocak - Haziran 1.818,0 2.324,71 0,78 Temmuz-Aralık 1.922,5 2.324,71 0,83 2021 Ocak - Haziran 2.083,5 2.825,90 0,74 Temmuz-Aralık 2.259,5 2.825,90 0,80 2022 Ocak - Haziran 2.835,0 4.253,40 0,67 Temmuz-Aralık 4.035,6 5.500,35 0,73 2023 Ocak - Haziran 5.246,3 8.506,80 0,62 Temmuz-Aralık 6.557,9 11.402,32 0,58 2024 Ocak - Haziran (%38) 9.034,16 17.002,13 0,53 2024 Ocak -Haziran (%49,46) 9.801,4 17.002,13 0,58

Benzer durum, daha az vahim olmakla birlikte diğer emekli aylıklarında da görülüyor. Emekli esnaf aylığının asgari ücrete oranı 2000 yılında 0.65 iken AK Parti’nin iktidara geldiği 2003 yılında yapılan yüksek oranlı artışla 1.10 seviyesine, yani asgari ücretin yüzde 10 üzerine çıktı. Uzun yıllar boyunca 0.85-1.0 aralığında seyretti. Ancak bu yılın ikinci yarısında 0.58 oranına geriledi. Ocak ayında refah zammı yapılmazsa ocak ayında 0.53’e, yani asgari ücretin yaklaşık yarısına gerileyecek. Emekli çiftçi aylıkları uzun süre asgari ücretin yüzde 60-70’i düzeylerinde seyrederken, bu yıl yüzde 45’e geriledi. Refah zammı yapılmazsa ocak ayında yüzde 42’ye düşecek.

En düşük emekli çiftçi aylığı En düşük tarım BAĞ-KUR aylığı Net asgari ücret En düşük tarım BAĞ-KUR aylığı/Net asgari ücret 2000 Ocak-Haziran 102,37 Temmuz-Aralık 33,40 107,32 0,31 2001 Ocak-Haziran 36,00 122,19 0,29 Temmuz-Aralık 55,50 122,19 0,45 2002 Ocak - Haziran 59,60 163,56 0,36 Temmuz-Aralık 65,80 184,25 0,36 2003 Ocak-Haziran 118,50 226,00 0,52 Temmuz-Aralık 165,80 226,00 0,73 2004 Ocak - Haziran 182,40 303,08 0,60 Temmuz-Aralık 200,60 318,23 0,63 2005 Ocak-Haziran 214,30 350,15 0,61 Temmuz-Aralık 232,10 350,15 0,66 2006 Ocak - Haziran 238,90 380,46 0,63 Temmuz-Aralık 249,50 380,46 0,66 2007 Ocak-Haziran 264,20 403,03 0,66 Temmuz-Aralık 274,40 419,15 0,65 2008 Ocak - Haziran 279,90 481,55 0,58 Temmuz-Aralık 300,00 503,26 0,60 2009 Ocak-Haziran 311,50 527,13 0,59 Temmuz-Aralık 317,20 546,48 0,58 2010 Ocak - Haziran 377,20 576,57 0,65 Temmuz-Aralık 390,80 599,12 0,65 2011 Ocak-Haziran 450,80 629,96 0,72 Temmuz-Aralık 468,80 658,95 0,71 2012 Ocak - Haziran 500,60 701,13 0,71 Temmuz-Aralık 510,40 739,79 0,69 2013 Ocak-Haziran 531,60 773,01 0,69 Temmuz-Aralık 552,90 803,68 0,69 2014 Ocak - Haziran 570,90 846,00 0,67 Temmuz-Aralık 603,50 891,03 0,68 2015 Ocak-Haziran 617,60 949,07 0,65 Temmuz-Aralık 747,00 1.000,54 0,75 2016 Ocak - Haziran 875,80 1.300,99 0,67 Temmuz-Aralık 907,60 1.300,99 0,70 2017 Ocak-Haziran 950,50 1.404,06 0,68 Temmuz-Aralık 1.006,60 1.404,06 0,72 2018 Ocak - Haziran 1.063,80 1.603,12 0,66 Temmuz-Aralık 1.161,40 1.603,12 0,72 2019 Ocak-Haziran 1.279,70 2.020,90 0,63 Temmuz-Aralık 1.343,90 2.020,90 0,67 2020 Ocak - Haziran 1.431,20 2.324,71 0,62 Temmuz-Aralık 1.513,49 2.324,71 0,65 2021 Ocak - Haziran 1.640,17 2.825,90 0,58 Temmuz-Aralık 1.778,77 2.825,90 0,63 2022 Ocak - Haziran 2.231,82 4.253,40 0,52 Temmuz-Aralık 3.177,00 5.500,35 0,58 2023 Ocak - Haziran 4.130,10 8.506,80 0,49 Temmuz-Aralık 5.162,60 11.402,32 0,45 2024 Ocak - Haziran (%38) 7.112,00 17.002,13 0,42 2024 Ocak -Haziran (%49,46) 7.716,02 17.002,13 0,45

En düşük emekli memur aylığının asgari ücrete oranı 2001’de 2.05, 2002’de 2.04 seviyelerinde, yani asgari ücretin iki katı idi. Bu yılın ikinci yarısında bu oran 0.83’e geriledi. Başka bir ifadeyle en düşük emekli memur aylığı 2000’lerin başında net asgari ücretin 2 katı düzeyinde iken, bu yıl yüzde 83’ü seviyesine gerilemiş bulunuyor.

En düşük emekli memur aylığı En düşük emekli memur aylığı Net asgari ücret En düşük emekli memur aylığı/net asgari ücret 2000 Ocak-Haziran 124,10 102,37 1,21 Temmuz-Aralık 149,50 107,32 1,39 2001 Ocak-Haziran 164,40 122,19 1,35 Temmuz-Aralık 249,90 122,19 2,05 2002 Ocak - Haziran 275,00 163,56 1,68 Temmuz-Aralık 376,50 184,25 2,04 2003 Ocak-Haziran 395,60 226,00 1,75 Temmuz-Aralık 448,50 226,00 1,98 2004 Ocak - Haziran 483,80 303,08 1,60 Temmuz-Aralık 512,90 318,23 1,61 2005 Ocak-Haziran 543,40 350,15 1,55 Temmuz-Aralık 577,00 350,15 1,65 2006 Ocak - Haziran 591,40 380,46 1,55 Temmuz-Aralık 620,40 380,46 1,63 2007 Ocak-Haziran 659,70 403,03 1,64 Temmuz-Aralık 688,90 419,15 1,64 2008 Ocak - Haziran 713,00 481,55 1,48 Temmuz-Aralık 743,30 503,26 1,48 2009 Ocak-Haziran 773,00 527,13 1,47 Temmuz-Aralık 810,40 546,48 1,48 2010 Ocak - Haziran 831,60 576,57 1,44 Temmuz-Aralık 863,70 599,12 1,44 2011 Ocak-Haziran 900,10 629,96 1,43 Temmuz-Aralık 938,50 658,95 1,42 2012 Ocak - Haziran 1.002,30 701,13 1,43 Temmuz-Aralık 1.042,40 739,79 1,41 2013 Ocak-Haziran 1.075,10 773,01 1,39 Temmuz-Aralık 1.118,10 803,68 1,39 2014 Ocak - Haziran 1.261,10 846,00 1,49 Temmuz-Aralık 1.261,10 891,03 1,42 2015 Ocak-Haziran 1.299,00 949,07 1,37 Temmuz-Aralık 1.408,15 1.000,54 1,41 2016 Ocak - Haziran 1.555,90 1.300,99 1,20 Temmuz-Aralık 1.633,70 1.300,99 1,26 2017 Ocak-Haziran 1.682,70 1.404,06 1,20 Temmuz-Aralık 1.799,20 1.404,06 1,28 2018 Ocak - Haziran 1.901,60 1.603,12 1,19 Temmuz-Aralık 2.066,10 1.603,12 1,29 2019 Ocak-Haziran 2.287,70 2.020,90 1,13 Temmuz-Aralık 2.425,50 2.020,90 1,20 2020 Ocak - Haziran 2.558,70 2.324,71 1,10 Temmuz-Aralık 2.705,83 2.324,71 1,16 2021 Ocak - Haziran 2.904,21 2.825,90 1,03 Temmuz-Aralık 3.149,60 2.825,90 1,11 2022 Ocak - Haziran 4.124,40 4.253,40 0,97 Temmuz-Aralık 5.843,86 5.500,35 1,06 2023 Ocak - Haziran 7.597,02 8.506,80 0,89 Temmuz-Aralık 9.496,55 11.402,32 0,83 2024 Ocak - Haziran 14.193,54 17.002,13 0,83