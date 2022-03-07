Elon Musk'tan Avrupa'ya 'nükleer' öneri

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'da yaşanan savaş ve bunun enerji arzında yarattığı endişelerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Artık Avrupa'nın kullanım dışı nükleer enerji santrallerini yeniden faaliyete geçirmesi ve mevcut santralların üretimini artırması gerektiği çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Musk bunun yanında nükleer enerjinin küresel ısınma için 'hidrokarbon' yakmaktan daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın açıklaması petrol fiyatlarının varil başına 139 dolarla 13 yılın zirvesine ulaşmasının ardından geldi. ABD'nin Rusya gazına ambargo koymak için Avrupalı müttefikleriyle görüşmelere başladığını açıklaması petrolde sert yükselişe neden oldu.

Bunun yanında Avrupa'da doğalgaz fiyatı da Rusya'nın aktarımı kesebileceği korkusuyla bugün yüzde 45 yükseldi.