Gaz patladı, petrol yandı

ABD'nin Rus petrolüne yönelik ithalatı kısıtlamaya yönelik adım atmayı değerlendirdiği haberleri enerji piyasalarında korku ortamını artırırken Avrupa'da gaz fiyatları rekor tazeledi.
Haberlerin ardından brent petrolün varili 139 dolara çıkarken, Hollanda merkezli TTF'de işlem gören nisan vadeli doğal gaz kontratları da yüzde 17 yükselişle 225 euro seviyesinden başladı ve 290 euro seviyesine kadar yükseldi. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası geçen hafta Avrupa'da gazın fiyatı ikiye katlamıştı.
Avrupa'nın ihtiyacının üçte birini karşıladığı Rus gazı, Ukrayna işgali sonrası açıklanan yaptırımların dışında bırakılmış ve gaz sevkiyatı aksamadan devam ediyordu ancak olası bir kesintiye karşı beklentiler yükselmişti.
ABD'den gelen son haberlere göre Senato'nun, Putin'in Ukrayna'yı işgal kararına tepki olarak daha fazla şirketin ülkeden çekilmesiyle ekonomik baskıyı artırmak için Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı da 130,33 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.
Fransa merkezli Avrupa'nın en büyük gaz şirketlerinden olan Engie SA, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışının herhangi bir şekilde yasaklanması veya kesilmesinin sanayi ve hanehalkına arzına yönelik hükümetleri yeni önlemlere sevkedebileceğini belirtti. Şirketin üst düzey yöneticisi Catherine MacGregor, Avrupa'nın bu kışı atlatmak için yeterli kaynağı olduğunu ancak yaz boyunca stok oluşturmada sorun yaşanacağını açıkladı.
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