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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk'tan altın hamlesi: "Fort Knox'ta altın arayışı" - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk'tan altın hamlesi: "Fort Knox'ta altın arayışı"

        ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 07:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:20
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        Elon Musk'tan altın hamlesi
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        Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fort Knox'ta altın arayışı" ifadelerini kullandı.

        Utah Senatörü Mike Lee'nin Kentucky'de bulunan Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair bir paylaşımını da alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu" ifadelerini kullandı.

        İNCELEME ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        Öte yandan Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu, Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

        ABD Hazine Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor.

        ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor.

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